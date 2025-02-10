Глава Краснодара раскрыл подробности о падении фрагментов БПЛА на жилой дом

Обломки сбитого украинского дрона, упавшие на жилой дом в районе Сенного рынка в Краснодаре, задели только технические помещения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Евгений Наумов.

«Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали», — сообщил он.

В заявлении уточняется, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. По словам Наумова, специалисты не обнаружили в здании никаких очагов возгорания.

Как отметил глава населенного пункта, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. В то же время он напомнил гражданам о запрете на съемку работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и призвал людей не трогать упавшие фрагменты беспилотника в случае их обнаружения.

10 февраля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи системы ПВО перехватили 15 украинских дронов в небе над территорией страны. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в Краснодарском крае.

Незадолго до этого губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о падении обломков беспилотника ВСУ на жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. Он добавил, что фрагменты дрона рухнули на техническую надстройку на 19-м этаже здания.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на жилые дома в Белгородской области.