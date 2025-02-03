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В ДНР заявили, что Киев перебрасывает силы в Часов Яр

Пушилин: Киев перебрасывает силы в Часов Яр
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В Часовом Яре также идут городские бои, противник цепляется, перекидывает дополнительные силы», — рассказал он.

29 января стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь Вооруженных сил Украины на юге Часова Яра.

27 января командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил об уничтожении бункера генералов НАТО. По его словам, сеть мощных укреплений находилась на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. Фортификационные сооружения рассчитаны на 30-40 человек, их использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ, которая обороняла Часов Яр.

Ранее на Украине назвали последствия для ВСУ от потери Великой Новоселки в ДНР.

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