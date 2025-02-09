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В Самарской области объявлена опасность БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали местных жителей сохранять бдительность, по возможности укрыться в безопасном месте.

Кроме того, в Воронежской области также объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Также в ночь на 9 февраля режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории всей Белгородской области. Аналогичное предупреждение вечером 8 февраля начало действовать в Ростовской области.

В свою очередь в региональном оперштабе Курской области предупредили местных жителей о ракетной опасности. Власти призвали жителей области спрятаться в коридоре, ванной или кладовой без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома. В случае, если люди оказались на улице, следует укрыться в ближайшем укрытии.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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