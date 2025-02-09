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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В оповещении, опубликованном в 0:36 мск, глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Незадолго до этого режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории всей Белгородской области. Аналогичное предупреждение вечером 8 февраля начало действовать в Ростовской области.

Вечером субботы украинские войска атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе Белгородской области. Так, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее силы ПВО сбили дрон в небе над Брянской областью.

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Атаки БПЛА на Россию
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