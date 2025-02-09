В Белгородской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

На территории всей Белгородской области объявлен режим опасности атаки дронов(этот сигнал означает, что была обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры; до жителей сигнал доводится при помощи звуковых сирен, речевого оповещения, пуш-уведомлений, постов в официальных каналах). Об этом написала в своем Telegram-канале белгородская мэрия.

Власти региона призвали местных жителей проявить бдительность.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины уже атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе области. Так, в селе Шелаево вражеский дрон врезался в грузовик. В результате произошедшего пострадал мужчина. Его госпитализировали с ранениями лица и предплечья. Кроме того, несколько беспилотников совершили налет на поселок Уразово. Один из БПЛА рухнул поблизости от социального объекта: от взрыва в здании выбило окна, был поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль. Второй дрон атаковал еще одну машину. Ее лобовое стекло было повреждено.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.