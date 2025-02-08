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В Ростовской области объявлена угроза атаки беспилотников

РСЧС: в Ростовской области объявлена угроза атаки беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов действует с 22:43 мск.

Днем 8 февраля врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что остекление 14 многоквартирных домов получило повреждение во время ночной атаки беспилотников в Ростове-на-Дону.

В ночь на субботу также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном нефтеперегонную станцию в Волгоградской области. Прибывшие на место происшествия представители оперативных служб возгорания не обнаружили.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Россией за ночь сбили 36 украинских беспилотников.

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