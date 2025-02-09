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Жителей Курской области призвали укрыться в безопасных местах

В Курской области объявлена ракетная опасность
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Таисия Лисковец/РИА Новости

На территории Курской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Власти призвали жителей области спрятаться в коридоре, ванной или кладовой без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома. А если люди оказались на улице, нужно укрыться в ближайшем укрытии.

В ночь на 9 февраля ВСУ атаковали город Железногорск в Курской области. Как написал Telegram-канал Mash, около 2:00 были слышны взрывы, а над домами можно было увидеть яркие вспышки. Очевидцы также рассказали, что в Дмитровском районе города были видны низколетящие беспилотники.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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Атаки на Курскую область
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