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В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников

Губернатор Гусев: авиация уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены с помощью авиации.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки беспилотниками в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Предупреждение об угрозе прилета дронов начало действовать в Воронежской области около 0:36 мск.

Незадолго до этого режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории всей Белгородской области. Аналогичное предупреждение вечером 8 февраля начало действовать в Ростовской области.

Вечером субботы украинские войска атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе Белгородской области. Так, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее МИД России обратился к международным структурам из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР.

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Атаки БПЛА на Россию
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