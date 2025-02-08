МИД России обратился к международным структурам из-за обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

Российская Федерация призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили на город Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», — сказала она.

По словам дипломата, к организации атаки непосредственно причастны западные кураторы Украины, регулярно подстрекающие Киев к совершению преступлений. Вместе с тем она отметила, что ответственность за нападение наряду с украинскими военными несут руководящие круги государств Запада, которые продолжают поставлять ВСУ оружие.

Днем 8 февраля Центрально-Городской район Макеевки был обстрелян Вооруженными силами Украины. Противник ударил по району автостанции.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке пострадали 10 человек, в том числе ребенок, а еще одна молодая девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в ДНР.