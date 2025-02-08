ВСУ атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения. Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу с ранениями лица и предплечья.

Несколько беспилотников атаковали поселок Уразово. Один упал около социального объекта — от взрыва в здании были выбиты окна, также был поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль, отметил Гладков. Второй беспилотник атаковал еще одну легковушку, повредив лобовое стекло транспортного средства.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки, добавил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Валуйском округе. В транспортном средстве находились мужчина и две девушки в возрасте 18 и 14 лет. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

В начале февраля дрон ВСУ ударил по маршрутке в Белгородской области. Ранения получили водитель и пассажирка.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.