На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины ночью произошли взрывы. Об этом сообщил ТСН в своем Telegram-канале.

«Сумы/район — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:12 по московскому времени.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области действует с 19:58 пятницы.

Незадолго до этого ТСН заявил, что взрывы слышали в Киеве и его пригороде, а также в Чернигове и Каневе (Черкасская область). Кроме того, взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Какие-либо подробности не сообщались.

1 февраля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в населенном пункте Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. По данным Telegram-канала «Военная хроника», воздушная гавань подверглась ракетному обстрелу. Также целью российской армии стали объекты военной инфраструктуры в городе Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье сообщили об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове.