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ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

В Новой Каховке нашли повреждения на домах и детском саду после обстрела ВСУ
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Telegram-канал «Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка»

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Новой Каховке. Об этом сообщила администрация города.

По данным властей, в результате атаки повреждены пять многоквартирных домов, детский сад «Ромашка», две ЛЭП и газопровод. Также повреждения нашли на здании неработающего магазина и хозяйственной постройке.

Однако среди населения пострадавших нет, заключила администрация.

В начале февраля ВСУ вновь ударили по жилому сектору города Каховки в Херсонской области, а результате обстрела пострадала женщина. Она получила осколочное ранение правой ключицы.

Каховка располагается на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что украинские военные начали обстрел Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, из ствольной артиллерии. По словам Рогова, солдаты ВСУ наносили удары по береговой линии Днепра.

Ранее в Белгородской области оценили последствия атак ВСУ за сутки.

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