В Белгородской области оценили последствия атак ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 74 боеприпаса и БПЛА по Белгородской области

Украинские военнослужащие в течение суток нанесли удары по семи районам Белгородской области, выпустив по ним 37 снарядов и столько же беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Валуйском муниципальном округе обстрелам подверглись три населенных пункта. Речь идет о хуторе Дубровки и селах Логачевка, Долгое.

В частности, один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в селе Логачевка. Из-за этого три человека получили серьезные ранения, и их спасти не удалось.

«Транспортное средство повреждено», — добавил глава российского субъекта.

На территории Грайворонского городского округа после атаки зафиксировали повреждение одной машины. В Волоконовском районе, в свою очередь, урон получили два автомобиля и газопровод. Более того, ВСУ своими действиями нанесли ущерб храму Благовещения Пресвятой Богородицы и Святого Архангела Михаила.

Гладков добавил, что также целями украинских войск стали поселок Малиновка и село Ясные Зори в Белгородском районе. В первом населенном пункте оказалось повреждено частное домовладение, а во втором — надворная постройка.

В Шебекинском муниципальном округе обошлось без разрушений, в Борисовском районе урон получила легковая машина. Кроме того, в результате атаки ВСУ был поврежден инфраструктурный объект связи на территории Краснояружского района.

Ранее в Белгородской области после удара украинского БПЛА загорелся строительный вагончик.