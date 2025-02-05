Украинские военные начали артиллерийский обстрел Энергодара

Рогов: в Энергодаре прозвучало три взрыва в результате обстрела ВСУ

Украинские военные начали обстрел Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — заявил он.

По словам Рогова, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по береговой линии Днепра.

До этого временно исполняющий обязанности главы Энергодара Максим Пухов сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе на город. По его словам, угроза повторных атак сохраняется. Врио главы города призвал жителей сохранять бдительность и избегать открытых пространств.

2 февраля семь дронов-камикадзе украинской армии совершили нападение на город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что атаки дронов не затронули территорию самой Запорожской АЭС.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.