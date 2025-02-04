Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому сектору города Каховки в Херсонской области, ранен мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Сегодня в Каховке пожилая женщина 1937 года рождения получила осколочное ранение правой ключицы в результате обстрела со стороны украинских боевиков жилого сектора в центре города», — сообщил он.

Пострадавшая была госпитализирована.

Каховка располагается на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что находящиеся в Херсоне иностранные наемники не уступают по количеству военнослужащим. По его словам, на Украине пытаются скрыть точную информацию о количестве иностранцев в рядах ВСУ, но местные жители утверждают, что слышали польскую, французскую и английскую речь.

Ранее Сальдо обвинил Киев в депортации населения из Херсонской области.