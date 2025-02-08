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Пушилин назвал Дзержинск во всех смыслах русским городом

Глава ДНР Пушилин заявил, что Дзержинск стал во всех смыслах русским городом
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Александр Сухов/РИА Новости

Город Дзержинск, носивший украинское название Торецк, стал «во всех смыслах» русским. Это заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, город будут называть только Дзержинском и «ни у кого не будет никакой путаницы».

«Мы смело можем говорить, что Дзержинск снова русский во всех смыслах город», — заключил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Дзержинск. По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), добавил он.

Ранее были названы потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск.

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