МО РФ: ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военных

ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск (украинское название — Торецк) потеряли более 25 тыс. военнослужащих. Это свыше 70% личного состава группировки, сообщает Минобороны РФ.

«Наши войска нанесли противнику серьезные утраты. Средние суточные потери украинских войск составили около 200. Также было уничтожено более 240 танков и других бронемашин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и минометов», — говорится в заявлении.

Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали дороги перед отходом из Дзержинска.