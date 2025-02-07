Белоусов поздравил бойцов, освободивших Дзержинск

Белоусов поздравил три бригады ВС РФ за освобождение Дзержинска в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов выразил поздравления трем бригадам Вооруженных Сил России в связи с освобождением Дзержинска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В поздравлении, адресованном командованию и личному составу 132-й отдельной гвардейской мотострелковой горловской ордена бригады, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой мариупольско-хинганской ордена бригады и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады отмечается успешное выполнение боевых задач в ходе освобождения города.

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск. В ведомстве отметили, что Киев выстроил масштабные фортификационные сооружения в Дзержинске перед тем, как его взяли под контроль российские войска.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что занятие Дзержинска российскими войсками поможет защитить гражданское население Горловки от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее были названы потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск.