Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видео, на котором запечатлено уничтожение живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Кадры опубликованы в Telegram-канале чеченского лидера.

«Во время аэроразведки с использованием БПЛА наши бойцы обнаружили перемещение украинских фашистов», — отметил Кадыров.

Он добавил, что координаты были переданы артиллерийскому расчету, который произвел удар из гаубицы Д-30 снарядами калибра 122 миллиметра.

5 февраля Кадыров заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины должны сдаться в плен российской армии, чтобы сохранить себе жизнь. Он также опубликовал видео, на котором запечатлены военнопленные. Кадыров рассказал, что солдат ВСУ взяли в плен в районе Часова Яра, оба «здоровы, в прекрасном физическом состоянии».

Глава Чечни подчеркнул, что пленных военнослужащих 24-й бригады ВСУ отлично кормят, они не подвергаются физическому и психологическому насилию. Кадыров указал, что подобное гуманное отношение с российской стороны распространяется на всех военнопленных.

Ранее в Киеве военкомы стали выхватывать мужчин из автомобилей прямо на ходу.