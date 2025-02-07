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Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ

Кадыров опубликовал видео уничтожения бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видео, на котором запечатлено уничтожение живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Кадры опубликованы в Telegram-канале чеченского лидера.

«Во время аэроразведки с использованием БПЛА наши бойцы обнаружили перемещение украинских фашистов», — отметил Кадыров.

Он добавил, что координаты были переданы артиллерийскому расчету, который произвел удар из гаубицы Д-30 снарядами калибра 122 миллиметра.

5 февраля Кадыров заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины должны сдаться в плен российской армии, чтобы сохранить себе жизнь. Он также опубликовал видео, на котором запечатлены военнопленные. Кадыров рассказал, что солдат ВСУ взяли в плен в районе Часова Яра, оба «здоровы, в прекрасном физическом состоянии».

Глава Чечни подчеркнул, что пленных военнослужащих 24-й бригады ВСУ отлично кормят, они не подвергаются физическому и психологическому насилию. Кадыров указал, что подобное гуманное отношение с российской стороны распространяется на всех военнопленных.

Ранее в Киеве военкомы стали выхватывать мужчин из автомобилей прямо на ходу.

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