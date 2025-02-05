Кадыров раскрыл отношение российских военных к пленным бойцам ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное интервью с военнопленными, обратив внимание на их прекрасное физическое состояние. Соответствующую публикацию чеченский лидер разместил в своем Telegram-канале.

«Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее», — подписал видео Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что пленных военнослужащих 24-й бригады ВСУ отлично кормят, они не подвергаются физическому и психологическому насилию. Кадыров указал, что подобное гуманное отношение с российской стороны распространяется на всех военнопленных.

Также чеченский лидер поблагодарил командира спецназа «АХМАТ», заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова за проделанную работу, который провел беседу с пленными украинцами на предоставленной Кадыровым видеозаписи.

Ранее появилось видео возвращения российских военных из плена.