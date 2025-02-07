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В Киеве военкомы стали выхватывать мужчин из автомобилей прямо на ходу

На видео попало, как в Киеве военкомы хватают мужчин прямо из движущихся авто

В Киеве сотрудники военкоматов стали выхватывать мужчин прямо из движущихся автомобилей. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«ТЦК (Территориальные центры комплектования, аналог военкомата. — «Газета.Ru») в Киеве начали перехватывать машины прямо на ходу посреди дороги», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что сначала белый микроавтобус ТЦК едет по трассе с открытыми дверями и подрезает другую машину. В результате военкомам удалось остановить автомобиль. После этого сотрудники ТЦК вышли из микроавтобуса и потребовали у водителя документы.

До этого полковник ВСУ в отставке Роман Свитан заявил, что украинских сотрудников ТЦК будут расстреливать из пулеметов.

По его словам, мобилизованные солдаты ВСУ понимают, что с ними обошлись неправильно, и, получив определенный опыт, они вернутся и будут искать обидчиков.

«Естественно, по тэцэкашникам сейчас будут бить, сейчас только начало. Начало почему? Потому что в конце концов их будут выкашивать пулеметами <...> Начнут с ТЦК, закончат Верховной радой и кабмином, потому что все же прекрасно понимают, откуда ноги выросли», — поделился Свитан.

Ранее в Ростове-на-Дону прошли обыски в МРЭО ГИБДД.

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