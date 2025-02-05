Кадыров показал военнопленных и призвал ВСУ сдаться

Военнослужащие Вооруженных сил Украины должны сдаться в плен российской армии, чтобы сохранить себе жизнь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, опубликовав видеозапись с двумя солдатами ВСУ, взятыми в плен спецназом «Ахмат».

«Рекомендую всем, кто пока еще на стороне укровойск, сдаться в плен российской армии и тем самым сохранить себе жизнь», — отметил он.

Кадыров рассказал, что солдат ВСУ взяли в плен в районе Часова Яра, оба «здоровы, в прекрасном физическом состоянии».

«Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает. Такое гуманное отношение с нашей стороны ко всем военнопленным», — добавил глава Чечни.

1 февраля сообщалось, что отряд разведчиков «Черных гусар» 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа взял без единого выстрела пять пленных ВСУ для получения информации. Командир разведроты Алексей Чупин отметил, что задача разведчиков — зайти в тыл противника, снять разведданные, выявить цель, навести корректировку артиллерии, дать целеуказание.

Ранее было опубликовано видео возвращения российских военных из плена.