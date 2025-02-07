Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ рассказал о беспилотниках, атаковавших Запорожскую АЭС

Гросси: невозможно определить происхождение БПЛА, атаковавших ЗАЭС
close
Reuters

Обломки и детали атаковавших Запорожскую АЭС беспилотников не позволяют установить их происхождение. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

«Небольшие фрагменты пластика или дерева, оставшиеся от предположительных БПЛА, дронов не позволяют нам говорить о происхождении данных фрагментов и данных аппаратов», — заявил он.

По словам Гросси, этот вопрос поднимается на самом высшем уровне при международных обсуждениях.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ прибыл в Москву для переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым на ВДНХ в павильоне «Атом».

По итогам встречи Лихачев заявил, что число атак украинской армии на ЗАЭС растет.

В конце января Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ посетил Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами