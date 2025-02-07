Глава МАГАТЭ рассказал о беспилотниках, атаковавших Запорожскую АЭС

Обломки и детали атаковавших Запорожскую АЭС беспилотников не позволяют установить их происхождение. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

«Небольшие фрагменты пластика или дерева, оставшиеся от предположительных БПЛА, дронов не позволяют нам говорить о происхождении данных фрагментов и данных аппаратов», — заявил он.

По словам Гросси, этот вопрос поднимается на самом высшем уровне при международных обсуждениях.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ прибыл в Москву для переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым на ВДНХ в павильоне «Атом».

По итогам встречи Лихачев заявил, что число атак украинской армии на ЗАЭС растет.

В конце января Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ посетил Украину.