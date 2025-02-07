Глава «Росатома» Лихачев отметил рост числа атак на ЗАЭС во время переговоров с Гросси

Количество атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) растет. Об этом заявил генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

«Риски атак со стороны ВСУ нарастают, это видно и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию ЗАЭС, и это вызывает озабоченность», — сказал он.

В свою очередь глава МАГАТЭ назвал важными прошедшие переговоры в Москве.

Гросси прибыл с визитом в Москву 7 февраля. Глава МАГАТЭ провел переговоры с Лихачевым на ВДНХ в павильоне «Атом».

29 января сообщалось, что руководитель МАГАТЭ намерен в начале февраля посетить Россию. По данным журналистов, в ходе визита Гросси планирует встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Гросси также заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия.