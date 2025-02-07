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Глава МАГАТЭ прибыл с визитом в Москву

Гендиректор «Росатома» Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси начали переговоры в Москве
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Алексей Башкиров/«Росатом»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев начали переговоры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны проводят раунд переговоров на ВДНХ в павильоне «Атом». До этого Гросси и Лихачев консультировались в Калининграде в сентябре 2024 года.

29 января сообщалось, что руководитель МАГАТЭ намерен в начале февраля посетить Россию. По данным журналистов, в ходе визита Гросси планирует встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС). Глава агентства планировал посетить РФ в период с 6 по 7 февраля.

Гросси также заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия.

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