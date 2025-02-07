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На Украине сообщили, что Берия погиб на фронте в составе ВСУ

Грузинский наемник ВСУ Надирадзе сообщил о смерти Берии на фронте
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Солдат грузинского легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе сообщил о смерти бойца Мамуки Берии в ходе боя. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин <...> Давид Двалишвили и Мамука Берия», — заявил он.

Последний боец является однофамильцем известного советского генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии. Подробности их гибели неизвестны. Их тела были транспортированы с поля боя.

До этого в зоне спецоперации погиб 23-летний Александр Гармс-Риззи из Великобритании, воевавший в рядах ВСУ. По данным издания, мужчина был снайпером, он сбежал из британской армии. Гармс-Риззи с позывным «Саша» должен был дать интервью изданию Sun в городе Краматорск в ДНР, однако он резко отменил его. Командир подразделения военного сообщил, что тот погиб 27 января, получив смертельное ранение в результате атаки беспилотника.

24 января на Украине погиб австрийский наемник-экстремист, воевавший на стороне ВСУ. Телеканал OE24 подтвердил эти данные в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в США заявили о пропаже американских наемников с Украины.

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