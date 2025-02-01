В зоне спецоперации погиб 23-летний Александр Гармс-Риззи из Великобритании, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, мужчина был снайпером, он сбежал из британской армии. Гармс-Риззи с позывным «Саша» должен был дать интервью Sun в городе Краматорск в Донецкой народной республике, однако он резко отменил его. Командир подразделения военного сообщил, что тот погиб 27 января, получив смертельное ранение в результате атаки беспилотника.

Также изданию рассказали, что тело Александра не смогли забрать из прифронтового леса, поскольку это было очень опасно.

В 2023 году военный суд гражданского прихода в Англии Булфорд признал Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из подразделения британской армии в Эстонии для того, чтобы воевать на Украине. Суд заключил мужчину под стражу на год и уволил его из королевской армии. Он провел в тюрьме восемь месяцев, после чего вернулся в ряды ВСУ.

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