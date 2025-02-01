Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ британский военный

Sun: сбежавший из армии Британии снайпер погиб, воюя на стороне Украины
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоне спецоперации погиб 23-летний Александр Гармс-Риззи из Великобритании, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, мужчина был снайпером, он сбежал из британской армии. Гармс-Риззи с позывным «Саша» должен был дать интервью Sun в городе Краматорск в Донецкой народной республике, однако он резко отменил его. Командир подразделения военного сообщил, что тот погиб 27 января, получив смертельное ранение в результате атаки беспилотника.

Также изданию рассказали, что тело Александра не смогли забрать из прифронтового леса, поскольку это было очень опасно.

В 2023 году военный суд гражданского прихода в Англии Булфорд признал Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из подразделения британской армии в Эстонии для того, чтобы воевать на Украине. Суд заключил мужчину под стражу на год и уволил его из королевской армии. Он провел в тюрьме восемь месяцев, после чего вернулся в ряды ВСУ.

Ранее в США заявили о пропаже американских наемников на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами