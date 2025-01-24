OE24: На Украине ударом БПЛА ликвидирован воевавший за ВСУ экстремист из Австрии

На Украине погиб австрийский наемник-экстремист, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеканал OE24.

«Сообщается, что на Украине погиб гражданин Австрии», — говорится в сообщении.

Информацию телеканалу подтвердили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Наемник являлся представителем правоэкстремистского идентитарного движения. Правоохранительные органы Австрии знали его как участника различных акций правых экстремистов в городе Грац.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что в занятом Вооруженными силами Украины городе Гуляйполе на Запорожской линии фронта ликвидировали японского спецназовца.

По его данным, ликвидированным оказался офицер японского спецназа Кото Оно. Японского наемника ликвидировали во время удара российских войск по местам расположения ВСУ в городе.

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.