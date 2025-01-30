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В США заявили о пропаже американских наемников на Украине

CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников
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Depositphotos

Свыше 20 американских наемников, которые участвовали в конфликте на Украине, пропали без вести. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственное расследование.

«Более 20 американцев пропали без вести на передовой, число потерь за прошедшие полгода возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне», — говорится в публикации.

CNN отмечает, что тела по меньшей мере пяти наемников из США якобы не могут забрать с поля боя с тех пор, как те были уничтожены за прошедшие полгода. Телеканал утверждает, что тела двух наемников якобы вернули Украине в прошлую пятницу.

Накануне граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида объявили в международный розыск за наемничество и участие в боях на стороне Украины.

30 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что находящиеся в Херсоне иностранные наемники не уступают по количеству военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.

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