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Путин рассказал о крутости и дерзости российских военных

Путин отметил грамотность и дерзость морпехов на Курском направлении
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил о высоком уровне профессионализма военнослужащих ВС РФ, действующих на Курском направлении. Слова Путина передает ТАСС.

«Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко... Такие же качества проявляют бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, десантники 106-й и 76-й дивизий ВДВ, а также другие подразделения. Все они получат заслуженное признание», — подчеркнул глава государства.

Хинштейн, в свою очередь, передал просьбу от 155-й бригады морской пехоты о присвоении ей почётного наименования «Курская» в знак уважения к роли региона в текущей операции. Путин поддержал идею, отметив, что все участники боевых действий на этом направлении будут отмечены государством.

В ходе этой встречи Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной.

Ранее Путин обратился с просьбой к Хинштейну.

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