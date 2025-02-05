Путин рассказал о крутости и дерзости российских военных

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил о высоком уровне профессионализма военнослужащих ВС РФ, действующих на Курском направлении. Слова Путина передает ТАСС.

«Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко... Такие же качества проявляют бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, десантники 106-й и 76-й дивизий ВДВ, а также другие подразделения. Все они получат заслуженное признание», — подчеркнул глава государства.

Хинштейн, в свою очередь, передал просьбу от 155-й бригады морской пехоты о присвоении ей почётного наименования «Курская» в знак уважения к роли региона в текущей операции. Путин поддержал идею, отметив, что все участники боевых действий на этом направлении будут отмечены государством.

В ходе этой встречи Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной.

Ранее Путин обратился с просьбой к Хинштейну.