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Путин пообещал отметить военных, воюющих в Курской области

Путин пообещал отметить подразделения РФ, сражающиеся на Курском направлении
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Maxim Shemetov/REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что все воинские формирования ВС РФ, участвующие в боевых действиях на Курском направлении, получат государственное признание за свои действия. Об этом он сообщил в среду на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, передает РИА Новости.

«Они воюют круто, грамотно и дерзко. Так же проявляют себя на этом участке фронта морпехи 810-й бригады Черноморского флота, десантники 106-й и 76-й дивизий, а также другие подразделения. Все они будут соответствующим образом отмечены», — подчеркнул Путин.

В ходе этой встречи Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной.

Среди прочего в ходе встречи Путин дал поручение Хинштейну совместно с правительством подготовить комплексную программу по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий. Хинштейн в свою очередь проинформировал главу государства о текущих мерах поддержки жителей приграничья. Кроме того, врио главы региона рассказал о выплатах компенсаций за утраченное имущество и возврат земельных участков.

Ранее Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области.

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