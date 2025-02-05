Опубликовано видео возвращения российских военных из плена

Российские военные вернулись из украинского плена. Соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

На кадрах показано, как бойцы Вооруженных сил России садятся в автобус.

5 февраля глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «150 на 150». Позже эту информацию подтвердило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Посредником в переговорах выступили ОАЭ.

Ранее Кадыров опубликовал кадры с мобилизованным украинским бойцом, попавшим в плен.