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Опубликовано видео возвращения российских военных из плена

Минобороны РФ опубликовало видео обмена военнопленными

Российские военные вернулись из украинского плена. Соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

На кадрах показано, как бойцы Вооруженных сил России садятся в автобус.

5 февраля глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «150 на 150». Позже эту информацию подтвердило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Посредником в переговорах выступили ОАЭ.

Ранее Кадыров опубликовал кадры с мобилизованным украинским бойцом, попавшим в плен.

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