В Минобороны подтвердили освобождение 150 российских военнослужащих

Министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«С возвращением, родные! В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Также в МО РФ выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, которые оказали посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена.

Взамен российская сторона передала Киеву 150 пленных солдат Вооруженных сил Украины.

20 декабря Россия и Украина провели обмен телами бойцов, которым не удалось вернуться с фронта, по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ была ликвидирована на Донецком направлении.

Ранее российские подразделения ликвидировали группу украинских диверсантов в ДНР.