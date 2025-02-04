Кадыров опубликовал кадры с мобилизованным украинским бойцом, попавшим в плен

Кадыров показал видео с военным ВСУ, попавшим в плен к бойцам спецназа «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с мобилизованным украинским солдатом, взятым в плен бойцами специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Кадры появились в его Telegram-канале.

В подписи к записи отмечается, что молодого человека зовут Никита.

«Как и большинство украинских военнослужащих, он попал под принудительную мобилизацию. По его словам, провел 35 дней в учебке (учебной части. — «Газета.Ru»)», — рассказал глава республики.

Он добавил, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) провел на фронте всего 11 дней. В ходе боевых действий члены спецназа «Ахмат» совместно с российскими военными взяли штурмом позицию, на которой находился молодой человек. После этого Никита решил сдаться в плен.

«Решение о сдаче [в плен] он принял самостоятельно, без особых уговоров. И это лучший выбор, который может сделать любой, кто оказался на передовой без понимания, за что и ради чего он там находится», — подчеркнул Кадыров.

2 февраля бывшая военнослужащая Национальной гвардии Украины Лариса Жалинская рассказала журналистам РИА Новости, что командование ВСУ отправляет русскоязычных солдат на наиболее опасные участки фронта. Как она сказала, Киев использует таких граждан как «пушечное мясо».

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как два года скрывался от сотрудников военного комиссариата после контузии.