Россия и Украина обменялись пленными в формате 150 на 150

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «150 на 150». Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих <...> Взамен переданы 150 военнопленных ВСУшников», — написал он.

По его словам, российские военные будут доставлены в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

20 декабря Россия и Украина обменялись телами бойцов, которым не удалось вернуться с фронта, по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ была ликвидирована на Донецком направлении. До этого стороны дважды обменивались не вернувшимися военными в ноябре.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.