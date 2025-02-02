Семь беспилотников ВСУ атаковали Энергодар

Семь дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили нападение на город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Сегодня на протяжении дня зафиксировано семь попыток ВСУ атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Пострадавших и возгораний в городе нет», — сказала Яшина.

Она добавила, что атаки дронов не затронули территорию самой Запорожской АЭС.

«Ситуация в городе и на Запорожской АЭС находится под контролем, но опасность новых атак сохраняется», — подчеркнула представитель станции.

Сегодня об ударах украинской армии по Энергодару рассказал врио главы администрации города Максим Пухов.

31 января Пухов сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС. Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.