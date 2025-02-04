Средства РЭБ прервали попытку атаки дронов ВСУ на Энергодар

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет», — заявил он.

По словам Пухова, угроза повторных атак сохраняется. Врио главы города призвал жителей сохранять бдительность и избегать открытых пространств.

До этого семь дронов-камикадзе украинской армии совершили нападение на город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что атаки дронов не затронули территорию самой Запорожской АЭС.

Предыдущая атака на город произошла 31 января. Пухов сообщил, что украинский БПЛА был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС. Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.