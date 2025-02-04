Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники ТЦК пытались увезти мужчину из киевской больницы

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК схватили мужчину в одной из киевских больниц
close
СБУ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) схватили мужчину в одной из киевских больниц и попытались увезти его. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сначала персонал больницы помог молодому человеку убежать на улицу от военных. Там его поймали снова. Однако работницы медучреждения вновь помогли ему спастись и от сотрудников ТЦК.

О том, удалось ли в конце концов сотрудникам ТЦК поймать неуловимого киевлянина, неизвестно.

Накануне стало известно, что житель Одессы два дня жил в автомобиле, прячась от сотрудников ТЦК.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях.

В декабре издание The Guardian сообщало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Ранее украинский пленный рассказал, как скрывался от военкомов после контузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами