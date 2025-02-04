Сотрудники ТЦК пытались увезти мужчину из киевской больницы

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК схватили мужчину в одной из киевских больниц

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) схватили мужчину в одной из киевских больниц и попытались увезти его. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сначала персонал больницы помог молодому человеку убежать на улицу от военных. Там его поймали снова. Однако работницы медучреждения вновь помогли ему спастись и от сотрудников ТЦК.

О том, удалось ли в конце концов сотрудникам ТЦК поймать неуловимого киевлянина, неизвестно.

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