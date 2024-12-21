Украинская армия истощена после трех лет конфликта. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, армия все больше комплектуется пожилыми и неопытными солдатами, так как президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Один из офицеров ВСУ заявил, что большинство недавно мобилизованных непригодны к службе из-за возраста, болезней или алкоголизма. Ситуация настолько серьезна, что Генштаб перебросил специалистов ПВО на передовую, несмотря на риски для противовоздушной обороны.

Источники в ПВО выражают опасения, что перевод обученных на Западе специалистов в пехоту не только ослабляет ПВО, но и создает угрозу утечки важной информации в случае пленения. Есть также предположения о использовании таких переводов для наказания неугодных солдат. Генштаб ВСУ опроверг информацию The Guardian, заявив, что переназначения проводятся согласно военно-учетным специальностям и не затрагивают профессиональных специалистов ПВО.

13 декабря военнослужащий 126-й отдельной бригады территориальной обороны заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины не хватает солдат.

Ранее сообщалось, что на Украине уволят депутата за слова о снижении мобилизационного возраста.