Пленный Какойло сообщил, что два года скрывался от ТЦК, пока не нарушил ПДД

Военнопленный Дмитрий Какойло, служивший в Вооруженных силах Украины, два года скрывался от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), пока на не нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости.

«До октября месяца 2024 года с июня месяца 2022 года я прятался», — отметил он.

Какойло рассказал, что получил контузию весной 2022-го, после чего его направили в Запорожье, но командир оформил его отъезд в больницу как самовольное оставление части. В результате он решил не возвращаться в часть и устроился на работу в маршрутное такси, поскольку понял, что его будут преследовать по уголовной статье, говорится в публикации.

По словам военнопленного, он ходил в магазин за едой только в ночное время. Кроме того, старался покидать свой район только за рулем маршрутки, поскольку на блокпостах не проверяли документы у водителей общественного транспорта.

Затем он получил условный срок за торговлю оружием и хранение наркотических средств, и его уволили с должности водителя маршрутного такси. В результате мужчина стал работать таксистом. К тому времени у украинской полиции появился доступ к базе данных дезертиров ВСУ.

В октябре прошлого года он нарушил правила дорожного движения, после чего его отправили в лагерь резервного батальона ВСУ для дезертиров в Черкассах, затем он попал в Великую Новоселку, где его взяли в плен.

Накануне пленный украинский военнослужащий Александр Прокопенко рассказал о том, как его подразделение было обманом отправлено в Курскую область. По его словам, командование заверило их, что они будут охранять государственную границу, не упомянув о реальном направлении.

Ранее получивший ранение боец ВСУ заявил, что ему помогли российские врачи.