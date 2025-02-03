Житель Одессы два дня не выходит из автомобиля, прячась от сотрудников ТЦК

«Страна.ua»: одессит, которого пытаются забрать в ТЦК, два дня сидит в машине

Мужчина в Одессе на юге Украины два дня не выходит из своего автомобиля, чтобы полицейские не смогли доставить его в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как уточняет источник, военнообязанный сидит в машине с вечера 2 февраля. Его авто блокирует полиция, намереваясь доставить молодого человека в ТЦК.

Отмечается, что мужчину остановила полиция за нарушение правил дорожного движения. Выяснилось, что нарушитель ПДД находится в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчина заперся в автомобиле и вызвал на помощь адвокатов.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях.

В декабре издание The Guardian сообщало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Ранее на Украине начали штрафовать мэров за невыполнение плана мобилизации.