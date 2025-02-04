ВСУ обстреляли автомобиль с ребенком в Запорожской области

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области автомобиль с ребенком был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В селе Верхняя Криница, киевские террористы направили БПЛА в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком», — написал он.

Водитель получил ранения средней тяжести. Находившаяся на пассажирском сидении женщина получила легкие осколочные ранения. Ребенок не пострадал.

4 февраля в Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус. Позже глава региона Евгений Балицкий уточнил, что всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых. Пятерых пострадавших детей привезли на дообследование.

Позже Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что следит за информацией об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Запорожской области.

Ранее семь беспилотников ВСУ атаковали Энергодар.