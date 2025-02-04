Делегация Израиля отправится в Доху для обсуждения второй фазы перемирия с ХАМАС

Делегация Израиля отправится в Катар для обсуждения деталей второго этапа сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль готовится отправить рабочую делегацию в Доху в конце этой недели для обсуждения технических деталей, связанных с дальнейшей реализацией соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в сообщении.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Очередной обмен состоялся 1 февраля. ХАМАС передал представителям Красного Креста троих заложников, в ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине.