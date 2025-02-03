Британский премьер высказался о военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в 2025 году Великобритания окажет еще больше военной помощи Украине, чем когда-либо.

Стармер добавил, что необходимо, чтобы все союзники по Североатлантическому альянсу интенсифицировали свои усилия, особенно в Европе.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм выделит Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

16 января Йонсон заявил, что на Украине присутствуют представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции. Глава Минобороны Швеции не исключил возможность обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. До этого газета The Telegraph выяснила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину.

Ранее экс-военный заявил, что армию Украины снабжают взрывоопасным оружием.