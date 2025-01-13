Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент. Об этом заявил бывший военный ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому.

«Моя минометная батарея вела тяжелые бои под Бахмутом (российское название Артемовск — «Газета.Ru») со старыми минометами, с кривыми, можно сказать, стволами, с трещинами, которые могли разорваться в любой момент. Мы просили замены, ее не было», — сказал экс-военный.

Корсунов добавил, что в один день его подразделению предоставили новые минометы. Однако после их применения в бою военнослужащие заметили, что под облупившейся краской было оружие 1946-го года, отметил экс-военный.

В этом же интервью Корсунов заявил, что командование ВСУ скрывает сведения о состоянии военнослужащих на линии боевого соприкосновения, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. По его словам, впоследствии родственники вынуждены обращаться в суд.

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