Швеция выделяет Украине самый крупный пакет помощи

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм выделит Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд. Его слова приводит Aftonbladet.

«Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года», — отметил он.

По его словам, пакет помощи составит 13,5 миллиарда шведских крон ($1,2 миллиарда).

До этого Пол Йонсон заявил, что на Украине присутствуют представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции. Глава Минобороны Швеции не исключил возможность обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. До этого газета The Telegraph выяснила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину.

Ранее экс-военный заявил, что армию Украины снабжают взрывоопасным оружием.