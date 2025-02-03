Командир «Ахмата» рассказал о погибшем основателе батальона «Арбат» Саркисяне

Военнослужащие из добровольческого батальона «Арбат», основанного погибшим сегодня Арменом Саркисяном, хорошо выполняли свои задачи в ходе боев в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Хотел бы принести свои соболезнования всем близким, бойцам подразделения, всем домашним. Хочу сказать, что Армен был достойным сыном нашего Отечества. <...> Достойно выполняло подразделение «Арбат» свои боевые задачи», — сказал Алаудинов.

По его словам, исполнители и организаторы теракта в Москве, унесшего жизнь Саркисяна, должны понести наказание.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Саркисян скончался в больнице.

Ранее Дугин прокомментировал подрыв основателя батальона «Арбат».