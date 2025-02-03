Дугин прокомментировал подрыв основателя батальона «Арбат»

Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса» был терактом против основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна. Об этом на радио Sputnik заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Очевидно, речь идет о работе украинских ДРГ в центре Москвы. <...> Очередной яркий дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, нас уже удивить невозможно», — сказал он.

По мнению Дугина, это была целенаправленная «точечная акция запугивания».

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому, позднее стало известно, что он не выжил. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».