Финляндия отказалась помогать раненным на Украине наемникам-согражданам

МИД Финляндии заявил, что не будет помогать раненным на Украине финским наемникам

Финляндия не станет помогать раненным на Украине наемникам-согражданам ни в лечении, ни в эвакуации. Об этом сообщили в финском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

В инструкции для граждан, решивших пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится, что если наемник получил ранение в бою, ответственность за оказание медпомощи ляжет на Украину. Медицинская эвакуация в Финляндию не осуществляется, лечение должно полностью происходить на территории Украины.

«Так как воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, организовать рейс медицинской эвакуации из страны невозможно даже за свой счет», — говорится в публикации.

1 февраля председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Одессе был нанесен удар по гостинице «Бристоль», где находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ.

В ночь на 1 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в одесской гостинице «Бристоль», где находились иностранные наемники, произошел взрыв.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал о проблемах в подготовке мобилизованных.