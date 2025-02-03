Финляндия отказалась помогать раненным на Украине наемникам-согражданам

Финляндия не станет помогать раненным на Украине наемникам-согражданам ни в лечении, ни в эвакуации. Об этом сообщили в финском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.
В инструкции для граждан, решивших пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится, что если наемник получил ранение в бою, ответственность за оказание медпомощи ляжет на Украину. Медицинская эвакуация в Финляндию не осуществляется, лечение должно полностью происходить на территории Украины.
«Так как воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, организовать рейс медицинской эвакуации из страны невозможно даже за свой счет», — говорится в публикации.
1 февраля председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Одессе был нанесен удар по гостинице «Бристоль», где находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ.
В ночь на 1 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в одесской гостинице «Бристоль», где находились иностранные наемники, произошел взрыв.
Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал о проблемах в подготовке мобилизованных.