Главнокомандующий ВСУ рассказал о проблемах в подготовке мобилизованных

Уровень психологической подготовки мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) «оставляет желать лучшего», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ Сырский заявил, что, несмотря на увеличение курса базовой военной подготовки до полутора месяцев, уровень психологической подготовки новобранцев «оставляет желать лучшего».

Главнокомандующий подчеркнул необходимость усиливать это направление.

29 января депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что украинские власти не могут мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины старшее поколение, и тем более они не смогут убедить поступить на военную службу молодых людей.

В январе агентство Associated Press, ссылаясь на нового замглавы офиса президента Украины Павла Палию, сообщило, что украинские власти смогут призывать в армию людей в возрасте 18–25 лет, ранее не подлежащих мобилизации. По данным агентства, Киев находится на завершающей стадии разработки реформы набора на военную службу.

Ранее сообщалось, что на Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток.